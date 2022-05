Nach Vorwürfen von Jan Böhmermann About You stoppt Verkauf von Fynn Kliemanns Masken

Kliemanns Masken sollten „fair“ und „in Europa produziert“ sein und zum Selbstkostenpreis verkauft werden. Der Bericht des „ZDF Magazin Royale“ lässt daran jedoch erhebliche Zweifel aufkommen. Demnach sollen die Angaben falsch sein, die meisten Masken seien unter teils fragwürdigen Bedingungen in Vietnam und Bangladesch produziert worden – nicht in Europa. Gegenüber About You sollen die wahren Produktionsstandorte vertuscht worden sein.