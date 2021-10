Galeria Karstadt Kaufhof „So etwas funktioniert bestenfalls mittelmäßig“

Nicht nur in den Häuser, auch im Onlinehandel steht bei Galeria ein Komplettumbau an. Die Logistik soll besser werden, ebenso die Kundenansprache im Shop. Wie groß ist die Aufgabe?

Das ist ein Mega-Projekt. Die Kernfrage lautet: Wozu sollen Kunden zu mir kommen? Und die Kernherausforderung: Das muss ich dann auch umsetzen. Wer Kunden von Amazon, Otto und Douglas zu sich locken möchte, der muss hier Jahre bis Jahrzehnte Rückstand aufholen. Da können am Ende Details entscheiden. Google hat mal ermittelt, dass nach 3,5 Sekunden Ladezeit mehr als die Hälfte der potenziellen Besucher das Interesse verloren hat und geht – so einen Shop zu erneuern ist ein Full-Time-Projekt und passiert nicht nebenbei. Zumal Galeria erst einmal die Grundlagen schaffen muss: Auch der beste Onlineshop hat keinen Erfolg, wenn die falschen Produkte angeboten werden.



Wie sollte sich das Sortiment denn ändern?

In den Läden gibt’s haufenweise Produkte, die ich in derselben Innenstadt bei einem anderen Händler deutlich besser finde – Consumer Electronics beispielsweise. Hier sollte man meiner Ansicht nach ausdünnen und sich auf die Bereiche fokussieren, in denen man wirklich Know-how hat. Unternehmen wie Ludwig Beck oder Breuninger machen im Grunde vor, wie man auch als großes Haus durchaus kompetent bei Themen wie Beauty und Mode mitspielen kann. Die H&M Tochter „And other Stories“ hat ein kleines, aber inspirierendes Sortiment. Jede Kundin und jeder Kunde kennt im Grunde irgendein kleines Geschäft mit einer toll kuratierten Auswahl. Diese Kuration sehe ich bei Galeria bislang kaum. Hier besteht aus meiner Sicht online wie in den Läden Verbesserungspotenzial.