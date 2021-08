Neues Logo für Warenhäuser Galeria 2.0 statt Karstadt und Kaufhof

Die optische Veränderung soll einher gehen mit konzeptionellen Veränderungen. So will Galeria in den nächsten drei bis vier Jahren rund 600 Millionen Euro für den Umbau ausgeben, allein 400 Millionen Euro für die Modernisierung der 131 Warenhäuser. Immerhin 50 bis 60 Häuser sollen mit dem Geld komplett umgebaut werden, der Rest zumindest teilweise. Rund 200 Millionen Euro sollen in den Ausbau des E-Commerce-Angebots, in IT und Logistik fließen.