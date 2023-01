Galeria-Sanierer Arndt Geiwitz „Den größten Aderlass wird es in der Zentrale geben“

Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober vergangenen Jahres zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren gesucht. Geiwitz sieht neben der Coronakrise, dem Krieg in der Ukraine und den gestiegenen Energiekosten auch „hausgemachte Fehler“ als Ursache für die neuerliche Insolvenz. So seien bislang zu wenige Filialen auf ein neues Konzept umgestellt worden. Das soll sich nun ändern. „Wir müssen mit dem Schutzschirmverfahren die Grundlage dafür schaffen, in drei Jahren alle Standorte umzubauen. Ansonsten können wir es gleich sein lassen“, sagte Geiwitz. Im Anschluss könnte Galeria wieder schwarze Zahlen schreiben. „Vorher fallen wegen der hohen Umstrukturierungskosten für Umbauten und Ähnliches sicher noch Verluste an“, so Geiwitz.



