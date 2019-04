Greta-Effekt im Supermarkt Die junge Generation wird den Konsum völlig verändern

Für Langebartels ergab sich so das Bild einer arg geforderten Generation: „Die jungen Leute sind in ein Zuviel geraten“, sagt Langebartels, „sie haben das Gefühl, in einer Art Bereitstellungskultur aufzuwachsen, in der scheinbar alles bereits vorgegeben ist.“ Das setze sie unter einen immensen Erwartungsdruck, alles, was ihnen an Chancen und Optionen bereitgestellt werde, auch zu ergreifen: „Den Kindern wird vermittelt – wenn du das nur willst, dann schaffst du eigentlich alles.“