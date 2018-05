Handelsblatt-Test: Mit diesen Meilenprogrammen sparen Fluggästen am meisten

Für anspruchsvolle Geschäftsreisende, die bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, könnte sie dennoch erste Wahl sein. Denn die Aussicht auf Zusatzleistungen scheint schier unendlich: So bietet sie einen telefonischen Lifestyle-Service, exklusive Events und Tickets, Restaurantreservierungen und Zutritt zu ausgewählten Bars und Clubs. Karteninhabern steht zudem ein Geschenkeservice zur Verfügung, ebenso eine vergünstigte Golf Fee Card und kostenloses Internet an mehr als einer Million Hotspots.