Hersteller unter Druck Toilettenpapier: Vom Panikkauf zum Ladenhüter

Der Luxus-Edeka-Markt Zurheide etwa kaufte sechs Lastwagenladungen mit insgesamt 38 Paletten in Italien ein – und verschenkte die Pakete zeitweise sogar an ihre Kunden. Aldi etwa warb noch kürzlich mit einem Rabatt auf „Soffione“-Papier. Das Angebot aus dem Ausland ist nicht der einzige Konkurrent für heimische Handelsmarken. Anbieter wie Tork und Katrin, die eigentlich ausschließlich Papier für Flughäfen und Restaurants liefern, leiteten ihre Produkte zusätzlich in den Einzelhandel um.



Nur greifen Kunden, die sich privat ein Klopapier aussuchen, gern zu einem höherwertigen Produkt, als ihm beim Arbeitgeber oder im Restaurant zur Verfügung gestellt wird: „Für unsere Kunden steht Wohlfühlen im Vordergrund“, sagt Hakle-Chef Jung, „Was ich im Büro akzeptiere, will ich nicht zu Hause haben.“ In regulären Zeiten verbrauchen deutsche Konsumenten im Jahr 12,5 Kilo Toilettenpapier – 8,5 Kilo davon zu Hause, der Rest unterwegs. Hatte es sich im Sommer so eingependelt, dass Konsumenten eine weitere Rolle davon zu Hause benutzten, schafft der harte Lockdown seit Mitte Dezember noch mal eine deutlichere Verlagerung.