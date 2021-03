Ikea-Deutschland-Chef „Ich wäre viel nervöser, wenn XXXLutz aus eigener Kraft wachsen würde“

Diese riesigen Möbelhäuser an den Autobahnen: Ist das nicht auf Dauer ein bisschen oldschool?

Das ist mit ein Grund, warum wir nun in Berlin kleinere Store-Formate und Küchenstudios eröffnen: Wir möchten lernen was es heißt, näher am Kunden zu sein. Seit vielen, vielen Jahren reden wir über die Frage: Werden die Leute auch in Zukunft noch zu Ikea am Stadtrand kommen? Nun, es liegt an uns, unsere Einrichtungshäuser so spannend und aufregend zu machen, dass man sich für sie interessiert. Bisher gelingt das. Wir wissen, dass die Leute gerne ein Sofa, eine Matratze, einen Kleiderschrank anfassen, sich beraten lassen. Vielleicht sind wir in manchen Gegenden zu weit draußen, aber das Gute ist: Die Städte in Deutschland wachsen. Die Leute kommen immer näher an Ikea heran.