Infografik Luxusgüter: China gibt den Takt vor

Die Rückkehr der Luxusbranche auf den alten Wachstumspfad hängt jetzt an der chinesischen Klientel. Peking will den Wohlstand breiter verteilen. Das bedeutet eine größere Mittelschicht – und viele neue Käufer. LVMH, Chanel und Co. profitieren davon, dass ihre traditionsreichen Luxusmarken in China nicht von aufstrebenden heimischen Konkurrenten bedroht sind, anders als etwa westliche Automarken.



