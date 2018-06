Iran-Abkommen: Hapag-Lloyd fährt Iran-Geschäft zurück

Der Konzern habe einen Prozess eingeleitet, um den Transport von Produkten, die in der Liste der von den US-Sanktionen betroffenen Waren enthalten sind, innerhalb der erforderlichen Zeit zu stoppen. Hapag bietet nach eigenen Angaben keine eigenen direkten Transporte in den Iran an, sondern arbeitet dabei mit Partnern zusammen, deren Schiffe vom Hafen Jebel Ali in Dubai ablegen.