Kaffeehauskette Coca Cola kauft Costa

Die britische Restaurant- und Hotelkette Whitbread verkauft die Kaffeehauskette Costa an den US-Getränkekonzern Coca Cola. Costa werde in dem Geschäft mit 3,9 Milliarden Pfund (umgerechnet 4,3 Milliarden Euro) bewertet, teilte Whitbread am Freitag mit. Das Führungsgremium habe dem Verkauf einstimmig zugestimmt. Whitbread hatte die Kaffeehauskette 1995 für 19 Millionen Pfund übernommen.