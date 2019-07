Kettcar-Hersteller Kettler stellt schon wieder Insolvenz-Antrag

Das Unternehmen war 1949 von Heinz Kettler gegründet worden. Nach großen Erfolgen in den ersten Jahrzehnten geriet es aber in den vergangenen Jahren immer mehr in Schieflage. Schon 2015 hatte Kettler erstmals Insolvenz anmelden müssen. Doch gelang nach dem Abbau von rund 200 Stellen und dem Verkauf der Fahrradsparte ein Neuanfang. 2017 sorgte dann ein tödlicher Autounfall der Kettler-Erbin, Karin Kettler, für neue Turbulenzen. Im Sommer 2018 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung, um den Weg für den Einstieg des neuen Gesellschafters freizumachen.