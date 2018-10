Knorr, Langnese, Lipton, Axe Kaufland und Unilever streiten weiter um Lieferpreise

Im Streit um die Einkaufspreise zwischen der Supermarktkette Kaufland und dem Konsumgüterhersteller Unilever ist kein Ende in Sicht. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Fall noch weit in das nächste Jahr hineinziehen könnte, sagte der Unilever-Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Ulli Gritzuhn, der „Welt“. „Ich kann nicht von weißem Rauch reden.“ Eine Kaufland-Sprecherin sagte der Zeitung: „Wir stehen nach wie vor mit Unilever in Kontakt und sind offen für konstruktive Gespräche.“