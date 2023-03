Henkel geht das neue Jahr in einer neuen Struktur an. Konzernchef Knobel hat das kriselnde Kosmetikgeschäft mit der Waschmittelsparte zusammengelegt. Er will mit der neuen Sparte Henkel schlagkräftiger machen – aber auch die Kosten drücken.



„Mit dem neuen Unternehmensbereich schafft Henkel eine Multikategorie-Plattform für künftiges Wachstum mit einem Umsatz von rund 11 Milliarden Euro im Jahr 2022“, erklärte der Konzern. Mittelfristig sollen durch die neue Struktur Bruttoeinsparungen – vor Reinvestitionen – von rund 500 Millionen Euro realisiert werden.