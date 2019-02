 Konsumstatistik: Deutsche kaufen Fleisch am liebsten billig

Der Professor weiß, wovon er spricht. Erst kürzlich hat er in einem großangelegten Feldversuch die Einkaufsrealität untersucht. In insgesamt 18 Märkten der Edeka-Gruppe - neun Supermärkten und neun Discount-Läden - wurden den Kunden dabei mit Hilfe der Handelskette zwei Monate lang Bratwurst, Minutensteaks und Gulasch aus Schweinefleisch parallel in drei Versionen Angeboten: in der „Gut und Günstig“-Variante ohne Tierwohl-Anspruch, als teures Bio-Fleisch und als neu eingeführtes Tierwohl-Produkt im mittleren Preissegment.