Krieg um Sterne Das schmutzige Geschäft mit gefälschten Bewertungen

Ähnlich versucht die Ärztebewertungsplattform Jameda das Problem in den Griff zu kriegen. Softwareprogramme filtern Einträge im Vorfeld, E-Mail-Adressen und Telefonnummern müssen bei Abgabe eines Nutzerkommentars hinterlegt werden. In Zweifelsfällen und bei Beschwerden würden Mitarbeiter des Portals die Einträge prüfen, sagt Jameda-Chef Florian Weiß. Jeden Tag löscht Jameda nach eigenen Angaben rund 100 Bewertungen aufgrund von Manipulationsversuchen. Das klingt nach einer Vielzahl an Täuschungsmanövern, betreffe am Ende aber nur einen Bruchteil der tatsächlichen rund 2,5 Millionen Bewertungen auf dem Portal, betont Weiß. Auch bei Holidaycheck und bei der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu geht man von einer insgesamt geringen Zahl an Fake-Rezensionen aus. Die jedoch können sich um so verheerender auswirken, wenn sich angebliche Top-Hotels als heruntergekommene Absteigen entpuppen, oder der als sympathisch gepriesene Vorgesetzte als wahrer Job-Tyrann.