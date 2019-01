 Landgericht München: Milliardenklage gegen Lkw-Hersteller wegen Kartellschäden

FrankfurtDie Lkw-Hersteller stehen vor milliardenschweren Schadenersatzforderungen wegen des schon mit Bußgeld geahndeten Kartells in Europa. Gut 7000 Transportunternehmen hätten mit den beiden bisher am Landgericht München eingereichten gemeinsamen Klagen Ansprüche von mehr als einer Milliarde Euro erhoben, erklärte der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) am Mittwoch in Frankfurt.