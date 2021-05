Lebensmittelhandel Rewe beendet Russland-Geschäft und konzentriert sich auf die EU

Die Rewe-Gruppe verkauft ihre 161 Supermärkte in Russland an die russische Kette Lenta. Der deutsche Handels- und Tourismuskonzern setzt künftig auf Märkte innerhalb der Europäischen Union, gab die in Österreich ansässige Tochter Rewe International am Donnerstag bekannt. Laut Lenta wird die Übernahme 215 Millionen Euro kosten.