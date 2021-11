Luftfahrt: 180.000 Dollar Bonus für Flugkapitäne: US-Airlines umwerben neue Mitarbeiter mit Prämien

Der Luftverkehr erholt sich in den USA schneller als in Europa, da die Pandemie dort nicht mehr so stark wütet. Während in Europa in vielen Ländern zurzeit Infektionsinzidenzen von 500 oder mehr pro 100.000 Einwohnern üblich sind, liegt die Inzidenz in den USA bei rund 200. In Kanada liegt sie nur bei 47, in Mexiko sogar bei gerade noch 14.