Luftfahrt: Lufthansa und Verdi wollen wieder über Krisenpakt für das Bodenpersonal reden

Die seit Mitte August auf Eis liegenden Verhandlungen von Lufthansa und der Gewerkschaft Verdi über einen Krisentarifpakt für die Bodenbeschäftigten sollen wieder aufgenommen werden. „Lufthansa kehrt zum Verhandlungstisch zurück – Gespräche werden nächste Woche fortgesetzt“, hieß es in einer Information von Verdi an die Beschäftigten, die Reuters am Mittwoch vorlag.