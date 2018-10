Lufthansa-Bilanz Eurowings rutscht in die roten Zahlen – die Blitzanalyse

Höhere Treibstoffkosten kompensiert: Lufthansa ist es seit Jahresbeginn gelungen, die höheren Kosten für Flugbenzin zum Teil durch höhere Ticketpreise auszugleichen. Die sogenannten Stückerlöse legten in den ersten neun Monaten um 0,3 Prozent zu. Das ist eine wichtige Botschaft, denn Analysten warnen seit längerem davor, dass das zusätzliche Angebot, das die Airlines in Europa in den Markt geben, die Preise wegen Überkapazitäten unter Druck setzen wird.