Masken-Betrugsvorwürfe gegen Youtuber About-You-Chef widerspricht Fynn Kliemann

In den Videos vom Freitagabend übt Kliemann Selbstkritik. Er habe Fehler gemacht. Für diese wolle er sich entschuldigen. Den Vorwurf des Betrugs weise er aber zurück. Gleichzeitig behauptet er, Global Tactics, die Firma, über die er die Maskendeals abwickelte, habe About You über den wahren Ursprung der Masken informiert. Demnach habe About You gewusst, dass die Masken aus Asien stammten.