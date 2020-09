Metro-Chef Olaf Koch Landesgesellschaften „auf der Suche nach möglichen Übernahmezielen“

Der Düsseldorfer Großhandelskonzern Metro erwägt trotz Coronakrise Zukäufe. Die Metro-Landesgesellschaften seien „auf der Suche nach möglichen Übernahmezielen, um unsere Position im Großhandel in einzelnen Märkten auszubauen“, sagte Konzernchef Olaf Koch im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Die Marktkonsolidierung wird sich in den kommenden Monaten beschleunigen“, so Koch. „Metro kann dabei eine aktive Rolle spielen, in dem wir andere Unternehmen unterstützen, oder uns an ihnen beteiligen.“