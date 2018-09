Metro trennt sich von Supermarktkette Real: Einmal drin, alles hin

Der Verkauf von Real ist dafür der nächste und zugleich letzte große Schritt. Ende 2012 hatte er bereits die Real-Töchter in Ost- und Südosteuropa an die französische Auchan-Gruppe abgegeben. Seither spekuliert die Branche regelmäßig über eine Trennung von Real Deutschland. Nun macht Koch ernst: Binnen sechs bis acht Monaten soll Real einen neuen Eigentümer finden, kündigte er in einer Telefonkonferenz an. Der Prozess stehe zwar ganz am Anfang. Doch Real soll möglichst im Gesamtpaket veräußert werden.