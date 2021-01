Modehändler Folgen der Coronakrise lasten auf Jahresergebnis von H&M

Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass H&M in Deutschland rund 800 Stellen streichen will. Das entspreche rund 5 Prozent aller Beschäftigten des Unternehmens in der Bundesrepublik, hatte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag in Hamburg gesagt. H&M versucht demnach, den Stellenabbau über ein Freiwilligenprogramm zu erreichen, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.