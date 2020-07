Möbelindustrie rechnet mit zehn Prozent weniger Umsatz „In normalen Zeiten wäre das eine Vollkatastrophe“

Nach Ende des Lockdowns sei die Nachfrage der Kunden erfreulich hoch gewesen. Nordrhein-Westfalen hatte als erstes Bundesland relativ früh die Möbelhäuser wieder öffnen lassen - nach Angaben des Verbandes eine Blaupause für andere Länder. „Die schnelle Öffnung im wichtigsten Bundesland hat uns wieder etwas Wind unter den Flügeln gegeben“, sagte Kurth. Man habe dort zeigen können, dass Einkaufen in großen Häusern auch in Zeiten der Pandemie möglich sei.



Für viele Menschen haben die Themen Wohnen und Einrichtung an Bedeutung gewonnen - so das Ergebnis einer VDM-Umfrage unter 1000 Verbrauchern. „Die Menschen haben viel mehr Zeit zu Hause verbracht und viel mehr zu Hause gekocht“, sagte Küchen-Experte Volker Irle. So sei bei vielen der Wunsch entstanden, ihre Einrichtung zu optimieren - oder Corona sei der Auslöser gewesen, ohnehin geplante Änderungen nun endlich anzugehen.