Nach Flugzeugabsturz: Kanada schließt Luftraum für Boeing 737 Max 8

TorontoAuch Kanada wird seinen Luftraum für Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max 8 nach dem Absturz in Äthiopien schließen. Das teilte das kanadische Transportministerium am Mittwoch mit, nachdem schon Deutschland und viele andere Staaten erklärt hatten, die Flugzeuge müssten vorerst am Boden bleiben. In den USA dagegen teilten Boeing wie die Luftverkehrsbehörden mit, der Flugzeugtyp sei sicher.