Nach Rekordumsatz: Warum Ikea jetzt die Preise senken will

Teurere Rohstoffe, höhere Energiepreise: Noch Ende 2021 hatte Ikea weltweit die Preise im Schnitt um neun Prozent erhöht. Geschadet hat es dem schwedischen Möbelriesen allerdings nicht. In Deutschland verzeichnete Ikea im vergangenen Jahr trotz der Preissenkungen einen Rekordumsatz. Nun soll wieder an der Preisschraube gedreht werden – allerdings in die andere Richtung: „Mit Start in das Geschäftsjahr 2024 investieren wir massiv in Preissenkungen, mit dem Ziel, rund 800 Produkte günstiger anzubieten“, sagte Deutschland-Chef Walter Kadnar der Deutschen Presse-Agentur.