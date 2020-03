Nachhaltigkeit bei Nike Trikots aus Plastikflaschen, Sneaker aus Produktionsmüll

Dennoch bringt auch Nike jedes Jahr allein hunderte neue Schuhmodelle auf den Markt. Wäre es nicht nachhaltiger, auf gesteigerte Langlebigkeit zu setzen? Stürzt Sie das als obersten Nachhaltigkeitsmanager nicht automatisch in ein Dilemma?

Machen wir uns nichts vor, dies ist ein langer Weg und allein Müll zu reduzieren erfordert einen sehr komplexen Prozess. Unterschiedliche Produkte, die in unterschiedlichen Fabriken hergestellt werden, sorgen für sehr unterschiedliche Abfallströme, von denen jeder seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Aber wir packen das Müll-Thema aktiv an und ziehen daraus Schlüsse für das gesamte Unternehmen. Entlang der kompletten Wertschöpfungskette machen wir beträchtliche Innovationen beim Recycling und der Wiederverwendung von Materialien. Dadurch werden wir effizienter und reduzieren Abfall schon direkt an der Quelle, indem wir die Abläufe in den Fabriken, in den Vertriebszentren und auch bei uns im Hauptquartier verbessern.