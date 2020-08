Nivea-Hersteller Coronakrise lässt Gewinn von Beiersdorf einbrechen

Das Kosmetikgeschäft litt in den von der Pandemie besonders stark betroffenen Ländern Westeuropas und in der Region Afrika, Asien und Australien. In Amerika legte der Hersteller von Marken wie Nivea, Eucerin und La Prairie dagegen leicht zu. Das lag vor allem an der im vergangenen Jahr übernommenen Sonnenschutzmarke Coppertone, durch die Beiersdorf Rückgänge an anderer Stelle wettmachen konnte.