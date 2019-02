Optiker Fielmann-Chef kündigt ambitioniertes Wachstum an

Fielmann glaubt nicht daran, dass das Filialgeschäft in der Optiker-Branche schon bald vom Online-Handel verdrängt wird. Fielmann arbeite zwar daran, dass ein Sehtest und die Anpassung einer Brille online künftig in der selben Qualität angeboten werden könnten wie in der Filiale. Dennoch würden viele Kunden weiter in die Niederlassung kommen, glaubt er. „Ich kann mir vorstellen, dass sie online eine Brille aussuchen und sie in der Filiale anpassen.“ Den reinen Online-Handel mit Brillen bezeichnete Marc Fielmann im Gespräch mit der WirtschaftsWoche „eher als ein Auslaufmodell.“ Aktuell werden nur zwei Prozent aller individuell angepassten Brillen in Deutschland über das Internet verkauft.