Adler, Galeria, Esprit & Co. Diese Modeunternehmen haben Insolvenz-Erfahrung

Mehr Nachfrage könnte auch der kriselnde Schuhhandel gut gebrauchen. Im September 2022 war etwa für den Schuhhändler Ludwig Görtz mit rund 1800 Beschäftigten ein Schutzschirmverfahren angemeldet worden. Seither wurde rund die Hälfte der Görtz-Filialen geschlossen. Immerhin, die Einschnitte zahlen sich aus: Jüngst wurde ein Investor gefunden, der bereit ist, die Schuhhandelskette mit frischem Kapital auszustatten. Offen ist dagegen noch, wie es bei den Schuhfilialisten Salamander und Klauser weitergeht. Sie hatten im Dezember 2022 Insolvenz-Schutzschirme aufgespannt.



Wenig glimpflich verlief indes die Pleite der Modekette Orsay mit Sitz im baden-württembergischen Willstätt. Im Januar 2022 begann das Insolvenzverfahren des 1975 gegründeten Unternehmens in Eigenverwaltung. Alle Ladengeschäfte des Modehändlers im Bundesgebiet mit rund 1800 Mitarbeitern wurden zur Jahresmitte geschlossen, ebenso der Online-Shop. Und auch vom Luxusmodelabel Escada blieb nicht viel übrig: Das Unternehmen, das einst zu den weltweit größten Marken für luxuriöse Damenmode gehörte, Umsätze in Milliardenhöhe schrieb und Supermodels wie Claudia Schiffer, Linda Evangelista und Naomi Campbell verpflichtete, hatte 2009 eine erste Insolvenz überstanden. 2020 folgte die zweite. In der Folge wurden bis auf eine Filiale in München alle Läden geschlossen, die Marke wird aber weiterhin genutzt.