Rabattaktion: Gedämpfter „Singles Day“ bringt immer noch Milliarden-Umsätze

Weniger Lärm um den Singles Day in China: Die Rabattschlacht des chinesischen Internetriesen Alibaba, der jedes Jahr Milliarden-Umsätze bringt, musste in diesem Jahr ohne den üblichen Werbehype und Live-Publikum bei der Entertainment-Gala auskommen. Wegen der strengeren Kontrolle durch die chinesischen Behörden, die die Marktmacht der großen Konzerne eindämmen wollen, fuhr der Amazon-Konkurrent seine Medienkampagne deutlich herunter und gab auch keine Verkaufszahlen in Echtzeit bekannt.