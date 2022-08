Rebuy-Chef Philipp Gattner Folge der Inflation: Deutsche kaufen jetzt lieber gebraucht als neu

Vom Besprechungsraum „Zugspitze“ aus hat Rebuy-Chef Philipp Gattner sein Reich im Blick: Unten wuseln Mitarbeiter durch die 7000 Quadratmeter große Halle in Berlin-Rudow. Hunderte Pakete werden in Gitterboxen angekarrt, darin gebrauchte CDs und DVDs, Computer- und Konsolenspiele, vor allem aber Bücher. Die Mitarbeiter des digitalen An- und Verkaufsspezialisten müssen die Ware bewerten, einlagern und für den Weiterverkauf vorbereiten. Am anderen Ende der Halle rauschen wie in einer Fabrik Bücher über ein blaues Förderband. Und weiter hinten laufen schon die Bauarbeiten, um zusätzliche Lager- und Arbeitsfläche zu schaffen.