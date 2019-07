Was Vorwerk mit dem ausschließlichen Verkauf über seine Studios verloren geht, ist jedoch der boomende Online-Handel in China. Noch viel mehr als in Deutschland werden dort Einkäufe über das Internet erledigt.



Ein erfolgreiches Beispiel, wie von diesem Trend auch Hersteller hochwertiger Haushaltgeräte profitieren können, ist der britische Dyson-Konzern: Nur sieben Jahren nach dem Markteintritt in China erzielt Dyson bereits mehr als die Hälfte des Umsatzes in Asien – auch dank eines florierenden Onlinegeschäfts. Neben eigenen Geschäften in großen Einkaufs-Malls setzt der Konzern vor allem auf Verkäufe über die beiden großen chinesischen Internet-Einkaufsplattformen Jd.com und Tmall.



Nicht nur die kabellosen Staubsauger von Dyson werden dort täglich tausendfach verkauft. Zum beliebtesten Dyson-Gerät in China hat sich ein Luxus-Haartrockner entwickelt. Trotz eines Preises von umgerechnet mehr als 400 Euro zieht das Gerät Millionen Chinesinnen in seinen Bann.