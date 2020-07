Rheinland-pfälzischer Wein Das ist der Weinlieferant der Royals

Seine Weine werden rund um den Globus getrunken: Auch in Königshäusern kommen die Tropfen vom Weingut Max Ferdinand Richter in Mülheim an der Mosel auf den Tisch, darunter bei den britischen Royals. „Die Verbindung gibt es schon sehr lange“, sagt Inhaber Dirk Richter (74). So habe das Weingut, dessen Ursprünge 340 Jahre zurückliegen, zum Beispiel Wein zur Hochzeit von Prinzessin Anne geliefert. Und zum Polterabend von Prinz Charles und Prinzessin Diana gingen 100 Kisten „Graacher Himmelreich Spätlese 1979“.