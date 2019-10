San Francisco Juuls Kampf ums E-Zigaretten-Verkaufsverbot

Die Abstimmung ist nicht mehr zu stoppen. Aber die Chancen für den Erfolg an der Wahlurne standen schon zuvor schlecht. Hinter der Gegenkampagne „San Francisco Kids gegen Big Tobacco“ steht unter anderem der frühere New Yorker Bürgermeister und Multimilliardär Michael Bloomberg. Er ist der bislang größte Spender mit 1,6 Millionen Dollar.



Mehr noch: Im vergangenen Jahr lehnten die Wähler ab, das Verkaufsverbot von Tabak mit Geschmacksverstärkern in San Francisco, ebenfalls das erste in den USA, wieder zu kippen. In dem aktuellen Streit geht es nicht nur darum, wie gesundheitsschädlich E-Zigaretten tatsächlich sind, sondern auch um den Ruf der Stadt als Magnet für aufstrebende Tech-Unternehmer. Denn Juul hat sein Hauptquartier im sogenannten Dogpatch-Viertel südlich des Hafens von Francisco bezogen, beschäftigt am ehemaligen Arbeiterquartier mehrere Tausend Leute, wächst stark und will im nächsten Jahr direkt ins Stadtzentrum ziehen. In diesem Jahr verdoppelte sich seine weltweite Mitarbeiterzahl auf rund 4000.