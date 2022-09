Sanierung angestrebt Schuhhändler Görtz leitet Schutzschirm-Insolvenz ein

Ziel sei es, „die gerichtlichen Sanierungsverfahren von Görtz jeweils zügig mit einem Sanierungsplan abzuschließen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Geschäftsführung bleibe an Bord und werde in den kommenden drei Monaten den Plan erarbeiten und dem Gericht vorlegen. „Wenn die Gläubiger diesem Plan zustimmen und das Gericht ihn bestätigt, wird der Erhalt und die nachhaltige Fortführung von Görtz gesichert“, heißt es weiter. Görtz sei eine „starke und bekannte Marke, die weiterhin viel Potential in sich trägt“, wird Görtz-CEO Revermann in der Mitteilung zitiert.