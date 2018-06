Santa Teresa: Rumhersteller aus Venezuela trotzt der Krise

Über seine Gewinne will Vollmer trotzdem lieber nicht sprechen. 50 Prozent seiner Einnahmen muss er an den Fiskus abführen. Im vergangenen Jahr füllte Santa Teresa über 1,2 Millionen Kisten Rum á neun Liter ab. Trotz der höchsten Inflation der Welt verkauft der Spirituosenhersteller den größten Teil der Produktion in Venezuela, etwa 15 Prozent gehen in den Export.