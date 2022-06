Stau in der Nordsee „Wir spielen Tetris mit Schiffen“

Erzählen Sie, wie funktioniert das genau?

Normalerweise fahren die Schiffe nach bestimmten Routen. Sieben bis zehn Tage, bevor ein Schiff aufbricht, stimmen wir mit den Häfen ab, ob die reservierten Liegeplätze frei sind. Auf der Europaroute FE2 etwa sind das der Reihenfolge nach die Häfen in Southhampton, Le Havre, Hamburg und Rotterdam. Wenn der Hafen in Rotterdam sagt, sie haben am 18. Juni einen Slot frei und nicht am 20. und Southhampton andersherum, dann können wir den Swap einplanen – auch noch während sich das Schiff im Mittelmeer befindet. Wir hatten auch schon die Route Rotterdam-Southhampton und dann Hamburg. Auch wenn das viele Nautische Meilen Umweg sind, stand das Schiff statt 30 Tage in den Häfen, nur zwölf Tage – eine riesige Einsparung.