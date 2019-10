Tarifkonflikt Lufthansa plant am Sonntag volles Flugprogramm trotz Streiks

Die Kabinen-Gewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder zu einem fünfstündigen Warnstreik an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München aufgerufen. Laut Lufthansa sind in der Zeit zwischen 6.00 und 11.00 Uhr rund 160 Starts geplant. Dafür werden mehrere hundert Flugbegleiter benötigt. In Mittelstreckenflugzeugen sind üblicherweise vier Flugbegleiter an Bord, in den größeren Übersee-Jets sind es bis zu 20 im Fall des Airbus A380.