Toilettenpapier, Nudeln, Mehl Wo in Deutschland am meisten gehamstert wurde

Ob diese Auffälligkeiten auf unterschiedlichen Einkaufsvorlieben beruhen, ist allerdings fraglich. Im März habe es bereits „große Bevorratungslücken“ in einzelnen Warengruppen gegeben und unterschiedliche Abverkaufszahlen könnten auch „ganz einfach auf diese Situation zurückzuführen“ sein, so Ohlig. Womöglich war also auch Toilettenpapier in Supermarkt-Filialen in Berlin-Brandenburg schon vergriffen, während die Geschäfte in Bayern sowie in Niedersachsen und Schleswig-Holstein noch Bestände hatten und diese weiterverkaufen konnten.