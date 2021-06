Tourismuskonzern: Buchungen für Skireisen liegen bei Tui schon über dem Vorkrisenniveau

Nach dem Ausfall von Skiferien im Corona-Lockdown des vergangenen Jahres boomt beim Reisekonzern Tui die Nachfrage nach Winterreisen. „Noch nie wurden Skireisen so früh gebucht, wie in diesem Jahr. Die Nachfrage toppt 2019 bereits bei weitem“, erklärte Stefan Baumert, Geschäftsführer bei Tui Deutschland, am Montag.