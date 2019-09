True Fruits „Die Werbebranche müsste über solch ein Unternehmen jubeln“

Aber das gesellschaftliche Klima hat sich verändert, es gab die Me-Too-Debatte, ein Thema wie die sogenannte toxische Männlichkeit wurde breit diskutiert - wie provozierend darf vor diesem Hintergrund ein Unternehmen noch werben?

Es stimmt, dass Werbung unter diesen Vorzeichen ein Drahtseilakt ist. Es steht außer Frage, dass etwa mit der Me-Too-Bewegung wichtige Fragen in die Öffentlichkeit drängen, und wir tun alle gut daran, diese Themen wirklich ernst zu nehmen. Und das geschieht doch auch schon. Aber die Lösung kann doch nicht so aussehen wie das, was wir derzeit etwa in der Werbung erleben: Die ist heute doch meistens unglaublich langweilig. Das liegt nicht allein an der Sorge, gegen Me-Too-Regeln zu verstoßen, sondern viel mehr daran, dass eine Kampagne von zig Gremien abgesegnet werden muss und sie dadurch weichgespült wird. Und dann kommen mit True Fruits drei junge Gründer und mischen diese Szene gehörig auf. Sie provozieren, sie sind authentisch, und sie haben Erfolg damit. Man darf das so machen.