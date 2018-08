Um teure Produkte zu verkaufen Insiderin erzählt: Wie Firmen Facebook missbrauchen

Als Facebook-Nutzer kann man die Verkäufer von Juice Plus nur schwer erkennen. Oft steht der Name der Firma, für die sie tätig sind, gar nicht auf ihrem Profil. Lediglich Fotos, die das Logo vom „Move Club“ oder „Club W“ — beides sogenannte „Movements“, die zu Juice Plus gehören — lassen erkennen, für wen gearbeitet wird. Diese „Movements“ bezeichnen die Teams von Juice Plus und sollen offenbar ein besonderes Gefühl der Zusammengehörigkeit erzeugen. Dass das Unternehmen mit seinem Namen zunächst in den Hintergrund tritt, dürfte Teil der Firmen-Strategie sein.

Marketing-Experten sehen die Vertriebskonzepte der Unternehmen kritisch. „Private Kontakte ohne deren explizite Einwilligung zu nutzen, um Produkte zu verkaufen, ist link“, sagt BWL-Professor Manfred Schwaiger von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. „In der Regel erwartet man von seinen persönlichen Bekannten nicht, dass die einem ungefragt was andrehen wollen.“ Das Modell von Juice Plus und anderen Firmen halte er „in der Hinsicht für mindestens perfide.“