 Verdi: Warnstreiks an den Flughäfen Hannover und Düsseldorf

Hannover/Düsseldorf Passagiere an den Flughäfen Hannover und Düsseldorf müssen sich am Donnerstag auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter des Bodenabfertigers Aviapartner zu Warnstreiks an den beiden Airports aufgerufen. Die Ausstände sind eng befristet und treffen nur relativ wenige Flüge, wie die Airports betonen.