Verpackung Wie nachhaltig ist der Schoko-Weihnachtsmann von Lindt?

Neben der grundsätzlichen Recyclingfähigkeit ist auch relevant, ob Verpackungen richtig entsorgt werden und das recycelte Material wirklich wieder in neue Produkte fließt. Hier zweifelt Laura Griestop, bei der Naturschutzorganisation WWF Deutschland Senior Manager Sustainable Business & Markets. „Nicht alle Verbraucher wissen, dass zum Beispiel Aluminium und Plastik in den gelben Sack gehören.“ Gerade die kleinen Verpackungen von Schokoladen würden häufig im Restmüll landen. „Die Frage stellt sich, ob die Quote nur in der Theorie erreicht werden kann oder auch in der Praxis. Die Entsorgung wird für die Verbraucher umso schwerer, je mehr unterschiedliche Materialien in einer Verpackung verbaut sind.“