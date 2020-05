Aus der Reihe tanzt lediglich Procter & Gamble. Der Konsumgüterriese setzt auf Wachstum, nutzt die Gelegenheit und erhöht mitten in der Krise seine Marketingausgaben.

Das Werbejahr 2020 wird als desaströs in die Geschichte eingehen. Und das bevorstehende Werbejahr die erhoffte Erholung vermutlich nicht bringen. Zeit also, sich zu fragen, was sich ändern muss, wie sich die Werbebranche auf Veränderungen einstellt, auf welche Trends sie zu reagieren haben wird. Denn eins ist sicher: Nach der Krise wird auch im Werbeland nichts mehr so sein wie zuvor.