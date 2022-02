Nestlé dagegen verspricht in Sachen Verantwortung im Rahmen des „Nestlé Cocoa Plans“ besseren Kakaoanbau, bessere Lebensbedingungen der Kakaobauern und besseren Kakao. Im Mission-Statement heißt es weiter: „We unlock the power of food to enhance quality of life for everyone, today and for generations to come.“ Während wir bei KitKat nunmehr deutlich weniger vom guten Kakao erhalten und unsere Lebensqualität dadurch eher abnimmt, könnten die Verantwortlichen darüber nachdenken, ob sie sich damit tatsächlich an ihre Versprechungen halten.



Bei Bahlsen hat man sich laut Homepage ausgerechnet verantwortungsbewusste Verpackungskonzepte vorgenommen, die „unsere Umwelt so wenig wie möglich belasten“. Und unter „Woran arbeiten wir?“ heißt es vollmundig „Reduzierung von Plastik und der Verpackungsmenge insgesamt“. Nein, werte Bahlsens, Sie tun das genaue Gegenteil, Sie belasten Umwelt und Natur mehr denn je.