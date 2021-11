Von den nur vier Gold-Prämierten schauen wir uns ebenfalls zwei genauer an. Zunächst die von Grabarz & Partner entwickelte „Indeed, nicht Ingrid“- Kampagne für das Jobportal Indeed. Die Agentur schreibt auf ihrer LinkedIn-Seite stolz: „Sie hat Liebeserklärungen, Autogrammwünsche und diverse Internet-Memes bekommen. Jobs an zig Suchende vermittelt. Eine Fußballmannschaft unterstützt und am Ende mit außerordentlichen Zahlen in den Kategorien Awareness, Consideration und Brand of Choice die Jury des Effie überzeugt.“ Die Indeed-Kampagne hat etwas äußerst Seltenes erreicht. Sie steigerte nicht nur den Bekanntheitsgrad und Erfolg des Portals binnen kürzester Zeit, sondern auch die Freude an ihr: Jeder Werbeblock, zugemüllt mit bisweilen unzumutbaren Werbespots, gewinnt, sobald Ingrid darin auftritt. Die TV-Sender müssten sich um dieses kreative Werk förmlich bewerben müssen.